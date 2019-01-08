عاجل

عاجل

العالم

استئناف الرحلات بمطار هيثرو في لندن بعد تعليقها بسبب رؤية طائرة مسيرة

 محادثة
بقلم:  Euronews 
استئناف الرحلات بمطار هيثرو في لندن بعد تعليقها بسبب رؤية طائرة مسيرة
حجم النص Aa Aa

قالت متحدثة باسم مطار هيثرو أكبر مطارات أوروبا إن مطار العاصمة البريطانية لندن استأنف الرحلات بعد أن تعطلت عمليات الإقلاع لمدة ساعة اليوم الثلاثاء في أعقاب تقارير عن رؤية طائرة مسيرة.

وقالت الشرطة إنه جرى تعليق الرحلات الساعة 1705 بتوقيت جرينتش.

وشهد مطار جاتويك ثاني أكثر مطارات لندن ازدحاما، تعطلا شديدا عندما شوهدت طائرات مسيرة خلال ثلاثة أيام متعاقبة في ديسمبر كانون الأول مما أدى إلى إلغاء نحو ألف رحلة أو تحويل مسارها وتقطع السبل بنحو 140 ألف مسافر.

ونشر الجيش تقنية عسكرية لم يكشف عنها لحراسة المنطقة وطمأن المطار بأن المجال الجوي آمن بما يكفي للطيران.

ورد هيثرو وجاتويك بطلب دفاعات عسكرية مضادة للطائرات المسيرة بقيمة ملايين الجنيهات الاسترلينية.

وقال مطار هيثرو هذا الشهر إنه يعمل عن كثب مع السلطات ومنها الشرطة ويبحث في أمر التقنيات التي يمكنها التصدي لخطر الطائرات المسيرة.

المزيد عن