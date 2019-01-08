استئناف الرحلات بمطار هيثرو في لندن بعد تعليقها بسبب رؤية طائرة مسيرة

قالت متحدثة باسم مطار هيثرو أكبر مطارات أوروبا إن مطار العاصمة البريطانية لندن استأنف الرحلات بعد أن تعطلت عمليات الإقلاع لمدة ساعة اليوم الثلاثاء في أعقاب تقارير عن رؤية طائرة مسيرة.

وشهد مطار جاتويك ثاني أكثر مطارات لندن ازدحاما، تعطلا شديدا عندما شوهدت طائرات مسيرة خلال ثلاثة أيام متعاقبة في ديسمبر كانون الأول مما أدى إلى إلغاء نحو ألف رحلة أو تحويل مسارها وتقطع السبل بنحو 140 ألف مسافر.

ونشر الجيش تقنية عسكرية لم يكشف عنها لحراسة المنطقة وطمأن المطار بأن المجال الجوي آمن بما يكفي للطيران.

ورد هيثرو وجاتويك بطلب دفاعات عسكرية مضادة للطائرات المسيرة بقيمة ملايين الجنيهات الاسترلينية.

وقال مطار هيثرو هذا الشهر إنه يعمل عن كثب مع السلطات ومنها الشرطة ويبحث في أمر التقنيات التي يمكنها التصدي لخطر الطائرات المسيرة.