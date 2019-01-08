بعد الإعلان عن تتويجها ملكة جمال الجزائر 2019، تعرضت المتسابقة خديجة بن حمو التي تبلغ من العمر 26 عاما لوابل من الانتقادات السلبية والعنصرية شديدة اللهجة من قبل مشاركين في مواقع التواصل الاجتماعي.
ملكة جمال الجزائر 2019 تواجه تنمرا وعنصرية بسبب لون بشرتها
@ Copyright :Khadija Ben Hamou is Miss Algeria 2019. Miss Algeria / Twitter
الانتقادات طالت لون بشرتها السمراء ومظهرها وتراوحت بين اتهام للجنة التحكيم باختيار بن حمو من بين 16 متسابقة أخرى إرضاء لجنوب الجزائر الذي يعاني اضطرابات بسبب التهميش الاقتصادي، وتنمّر على الفتاة بشكل مباشر وصريح ووصفها بألقاب جارحة.
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