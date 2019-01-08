قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تضاعف جهودها الدبلوماسية فحسب "بل وجهودنا التجارية لممارسة ضغط حقيقي على إيران".
بومبيو يصل الأردن ويناقش "ممارسة ضغط حقيقي على إيران"
وأضاف أن قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا لا يجازف بجهود مواجهة التهديدات في المنطقة والتي وصفها بأنها تنبع من تنظيم الدولة الإسلامية وإيران.
جاءت تصريحات بومبيو خلال لقائه بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة الأردنية عمًان التي يزورها في مستهل جولته بالشرق الأوسط.
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