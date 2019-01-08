بومبيو يصل الأردن ويناقش "ممارسة ضغط حقيقي على إيران"

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تضاعف جهودها الدبلوماسية فحسب "بل وجهودنا التجارية لممارسة ضغط حقيقي على إيران".