شاهد: رئيسة البرلمان الإماراتي في حديث لـ"يورونيوز" عن ملفات عربية ساخنة

أكدت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، د. أمل القبيسي، سعي بلادها إلى تعزيز العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في شتى المجالات وبناء شراكات استراتيجية مع الكتلة الأوروبية.

وقالت القبيسي، رئيسة البرلمان الإماراتي في مقابلة مع "يورونيوز" في بروكسل الاثنين إن زيارتها لعاصمة الإتحاد الأوروبي تأتي ضمن إطار اللقاءات المستمرة بين المسؤولين الإماراتيين ومسؤولي الكتلة، مشيرة إلى أن هناك علاقات شراكة اقتصادية واستثمارية تربط الطرفين.

وتلتقي القبيسي خلال زيارتها لبروكسل والتي تستمر أربعة أيام مع كبار المسؤولين في الكتلة، في مقدمهم رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني والممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني.

وتحدثت القبيسي، خلال المقابلة عن الملف اليمني، وأشارت إلى السياسات التي تبنتها الإمارات لمساعدة اليمن وانتشاله من الأزمة التي يعيشها، مؤكدة أن بلادها لم ولن تدخر ذخراً من أجل التخفيف من المأساة التي يعيشها اليمنيون.

وأعربت المسؤولة الإماراتية عن أملها بأن يفتح اتفاق أستوكهولم الأبواب أمام إيجاد حل سياسي في اليمن يستجيب لطموحات الشعب اليمني وينهي الأزمة التي تشهدها البلاد.

كما تحدثت د.القبيسي خلال اللقاء عن العلاقة مع قطر، وعن فتح السفارة الإماراتية في سوريا وعن مواضيع أخرى.

يذكر أن د. أمل القبيسي هي أول امرأة عربية تتسلم رئاسة البرلمان في بلادها.

للمزيد في "يورونيوز":