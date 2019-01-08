شاهد: حريق ناقلة نفط قبالة هونغ كونغ

قالت شرطة هونغ كونغ إن حريقاً نشب في ناقلة نفط بالمياه الجنوبية، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم كما أنقذت السلطات ما لا يقل عن 21 شخصاً.
ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، على بعد نحو ميل بحري واحد إلى الجنوب من جزيرة لاما التابعة لهونغ كونغ
وقالت متحدثة باسم الشرطة "لا يزال هناك بعض أفراد الطاقم بحاجة للإنقاذ". ولم يتسن لها الإفصاح عن مزيد من التفصيلات مثل اسم الناقلة أو حجمها.
ونشرت الشرطة صورة لناقلة النفط على إحدى صفحاتها على فيسبوك، وتبدو فيها جانحة ويتصاعد من هيكلها دخان أسود. وأمكن من الصورة رؤية اسم الناقلة (أولاك فورتشن).
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وتشير بيانات لحركة الملاحة إلى أن (أولاك فورتشن) ناقلة نفط صغيرة تزن 17500 طن وبنيت عام 2010 وترفع علم فيتنام.
وتظهر بيانات تتبع السفن أن الناقلة كانت محملة بستة آلاف طن من البنزين وأوصلت معظمه إلى إقليم قوانغتشو يومي السادس والسابع من كانون الثاني (يناير).
ووصلت الناقلة في وقت لاحق إلى جنوبي جزيرة لاما، وأرسلت إحداثيات موقعها من هناك الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء.
وقال سكان جزيرة لانتاو القريبة إنهم سمعوا صوت انفجار كبير هز الأبواب والنوافذ.
وقالت امرأة تدعى رهيا ني "بدا الأمر وكأنه إعصار قوي.. عندما تهز الرياح أبواب منزلك بقوة. كانت بالفعل قوية.
"ظننت أن هناك زلزالاً. رأيت جيراني يخرجون من منازلهم جميعاً. وكانت نوافذ بيتي تهتز".