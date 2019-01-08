شاهد: حريق ناقلة نفط قبالة هونغ كونغ

قالت شرطة هونغ كونغ إن حريقاً نشب في ناقلة نفط بالمياه الجنوبية، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم كما أنقذت السلطات ما لا يقل عن 21 شخصاً.

ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، على بعد نحو ميل بحري واحد إلى الجنوب من جزيرة لاما التابعة لهونغ كونغ

وقالت متحدثة باسم الشرطة "لا يزال هناك بعض أفراد الطاقم بحاجة للإنقاذ". ولم يتسن لها الإفصاح عن مزيد من التفصيلات مثل اسم الناقلة أو حجمها.