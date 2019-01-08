الجيش الأمريكي يقتل 6 متشددين في ضربة جوية بالصومال

ذكر الجيش الأمريكي أنه قتل ستة إسلاميين متشددين في ضربة جوية بالصومال في منطقة بإقليم شبيلي السفلى، تمت يوم الأحد 06 كانون الثاني (يناير) 2019.

وقالت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا في بيان لها "تقييمنا الآن أنه لم يسقط مصابون أو قتلى من المدنيين في هذه الضربة الجوية.

"تم تنفيذ هذه الضربة الجوية للقضاء على حرية حركة الشباب وزيادة الضغط على الشبكة الإرهابية في المنطقة".

وصعدت القوات الأمريكية والصومالية في الآونة الأخيرة الضربات الجوية على مقاتلي الشباب الإسلاميين.

وقال الجيش الأمريكي الشهر الماضي إنه قتل 62 متشدداً في ست ضربات جوية.

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حركة الشباب المتطرفة التابعة لـ "القاعدة"، "لا تزال المجموعة الإرهابية المسيطرة" في الصومال رغم العمل العسكري المستمر ضد الحركة، وقد عززت قدراتها ولاتزال تحتفظ بنفوذها وجاذبيتها، حسب ماورد في تقرير صادر عن الأمم المتحدة.

ويعانى الصومال من العنف وانعدام القانون منذ عام 1991. وتقاتل حركة الشباب الصومالية الإسلامية للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب والتي تحميها قوات حفظ السلام المفوضة من الاتحاد الأفريقي.