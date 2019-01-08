ترامب ومودي يناقشان التجارة وأفغانستان

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ناقشا خفض العجز التجاري الأمريكي مع الهند وتعزيز التعاون في أفغانستان خلال مكالمة هاتفية يوم الاثنين.