قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ناقشا خفض العجز التجاري الأمريكي مع الهند وتعزيز التعاون في أفغانستان خلال مكالمة هاتفية يوم الاثنين.
ترامب ومودي يناقشان التجارة وأفغانستان
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وأضاف البيت الأبيض في بيان "اتفق الزعيمان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند في العام 2019 وتبادلا وجهات النظر بشأن كيفية تقليل العجز التجاري الأمريكي مع الهند ودفع الأمن والازدهار في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي وزيادة التعاون في أفغانستان".
وفي الشهر الماضي، قال مسؤول أمريكي إن ترامب يعتزم سحب ما يربو على 5000 جندي من أصل 14 ألف جندي أمريكي في أفغانستان.
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