شاهد: غزال ضخم يتجول داخل أحد مشافي آلاسكا

تجولت غزال ضخم من نوع الموظ في مبنى مستشفى ألاسكا، وعدد قليل من النباتات وخرجت باستخدام باب تنشيط الحركة الذي كان عالقاً مفتوحاً بسبب البرد.

امرأة تعمل داخل مكتب طبي تابع لمستشفى ألاسكا الإقليمي في أنكوريغ صورت مقطع الفيديو يوم الإثنين 7 كانون الثاني (يناير).

فيما لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار نتيجة ذلك.

ويبلغ طول رأس وجسم غزال الموظ نحو 3 أمتار، بينما يبلغ طول ذيله 17 سم، وارتفاع كتفه يبلغ 190 سم، ظوله عنق قوي ولغد من الجلد يتدلى لدى الذكور إلى الأسفل، ولذكر الغزال قرنان جريديان له رؤوس مختلفة الطول. رأسه كبير منخفض إلى الأسفل بفم منبسط.