شاهد: ثلوج تغطي أثينا وموجة من البرد القارس تعم اليونان

اكتست الآثار اليونانية في العاصمة أثينا بالثلوج يوم الثلاثاء مع انخفاض درجات الحرارة في عموم البلاد إلى مستويات قياسية.

وتساقطت الثلوج على السائحين عند الأكروبوليس في الصباح الباكر فيما اضطر السكان إلى خوض الطرق التي تعذر السير فيها بسبب الثلوج كما أغلقت العديد من المدارس في منطقة أثينا.