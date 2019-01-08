شاهد: ثلوج تغطي أثينا وموجة من البرد القارس تعم اليونان

اكتست الآثار اليونانية في العاصمة أثينا بالثلوج يوم الثلاثاء مع انخفاض درجات الحرارة في عموم البلاد إلى مستويات قياسية.
وتساقطت الثلوج على السائحين عند الأكروبوليس في الصباح الباكر فيما اضطر السكان إلى خوض الطرق التي تعذر السير فيها بسبب الثلوج كما أغلقت العديد من المدارس في منطقة أثينا.
وفي شمال اليونان، سجلت درجة الحرارة رقما منخفضا قياسيا بلغ 23 درجة مئوية تحت الصفر في مدينة فلورينا وتعثرت خدمات الطرق السريعة والسكك الحديدية والحافلات.
وأفادت تقارير بأن الأمطار الغزيرة والثلوج تساقطت على جزيرة قبرص التي تقع في البحر المتوسط واعتادت على فترات جفاف طويلة.
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