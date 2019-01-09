شاهد: فرحة عشرات المهاجرين وصلوا مالطا بعد أن بقوا عالقين أسبوعيْن في عرض البحر

49 مهاجرا نزلوا من مركبهم في مالطا يوم الأربعاء، بعد أن أمضوا أكثر من أسبوعين في عرض البحر على متن سفينة إنقاذ، بعد أن رفضت دول أوروبية أن ترسو هذه السفينة في موانئها.
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استقبال السفينة في مالطا جاء وفق اتفاقية تم التوصل إليها من خلال المفوضية الأوروبية، والتي تنص على توزيع 300 مهاجرا وصلوا إلى مالطا في الأسابيع الأخيرة بين 8 دول أوروبية هي إيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وإيرلندا ورومانيا ولوكسمبورغ وهولندا بالإضافة إلى مالطا.
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، وخلال زيارته إلى بولندا طالب بتوضيح من الحكومة بعد إعلان الاتفاقية، وبحسب مصادر فسيلتقي سالفيني مع رئيس الوزراء غوسيبي كونتي وعدد من الوزراء فور عودته يوم الأربعاء.
وقال في تغريدة على تويتر:"أنا ضد استقبال أي مهاجر في إيطاليا، الرضوخ لضغوطات وتهديدات أوروبية ومنظمات غير حكومية هو مؤشر على ضعف، وهذا ما لا تستحقه إيطاليا".
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ويوجد 32 شخصا على متن السفينة (سي-ووتش 3) التي تديرها منظمة إغاثة ألمانية والتي أنقذتهم من قارب متهالك قبالة ساحل ليبيا يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول ومن بين هؤلاء ثلاثة أطفال وأربعة صبية. وهناك 17 آخرون على متن سفينة إنقاذ ألمانية أخرى هي (سي آي) جرى إنقاذهم يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول.
وقال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات اليوم إن بلاده ستسمح برسو سفينتين عالقتين في البحر منذ أسابيع وعلى متنهما 49 مهاجرا.
وأبحرت السفينتان ذهابا وإيابا قبالة ساحل مالطا منذ أيام بعد أن رفضت إيطاليا ومالطا وكل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى استقبالهما.
وكانت إيطاليا قد توقفت عن استقبال سفن المهاجرين منذ يونيو الماضي، عندما سيطر الشعبويون على الحكومة، بالإضافة إلى سالفيني وهو قائد حزب سياسي مناهض للهجرة.
وبحسب رئيس وزراء مالطا فإن 44 شخصا من بنغلادش ستتم اعادتهم إلى بلدهم.