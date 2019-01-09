شاهد: فرحة عشرات المهاجرين وصلوا مالطا بعد أن بقوا عالقين أسبوعيْن في عرض البحر

49 مهاجرا نزلوا من مركبهم في مالطا يوم الأربعاء، بعد أن أمضوا أكثر من أسبوعين في عرض البحر على متن سفينة إنقاذ، بعد أن رفضت دول أوروبية أن ترسو هذه السفينة في موانئها.

استقبال السفينة في مالطا جاء وفق اتفاقية تم التوصل إليها من خلال المفوضية الأوروبية، والتي تنص على توزيع 300 مهاجرا وصلوا إلى مالطا في الأسابيع الأخيرة بين 8 دول أوروبية هي إيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وإيرلندا ورومانيا ولوكسمبورغ وهولندا بالإضافة إلى مالطا.

وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، وخلال زيارته إلى بولندا طالب بتوضيح من الحكومة بعد إعلان الاتفاقية، وبحسب مصادر فسيلتقي سالفيني مع رئيس الوزراء غوسيبي كونتي وعدد من الوزراء فور عودته يوم الأربعاء.

وقال في تغريدة على تويتر:"أنا ضد استقبال أي مهاجر في إيطاليا، الرضوخ لضغوطات وتهديدات أوروبية ومنظمات غير حكومية هو مؤشر على ضعف، وهذا ما لا تستحقه إيطاليا".