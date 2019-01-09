السلطات البلجيكية تتهم مواطناً بتزويد منفذي هجمات باريس بالسلاح

وأسفرت الهجمات المنسقة التي نفذها تنظيم الدولة الإسلامية بالقنابل والأسلحة النارية في باريس في نوفمبر تشرين الثاني عن مقتل 130 شخصا في أسوأ هجمات تشهدها الأراضي الفرنسية منذ الحرب العالمية الثانية.

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وكانت محكمة بلجيكية قضيت في شهر نيسان/أبريل الماضي بسجن المشتبه به الرئيس في هجمات باريس، صلاح عبد السلام بتهمة الشروع في القتل بدافع الإرهاب، وجاء النطق بالحكم بعد إدانته على خلفية إطلاق النار على قوات الأمن في بروكسل منتصف آذار/مارس 2016، كما أدانت المحكمة أيضا التونسي سفيان عياري، وهو شريك عبد السلام، على خلفية مشاركته في الجريمة، وأصدرت كذلك حكما بسجنه 20 عاما.