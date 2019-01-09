السلطات البلجيكية تتهم مواطناً بتزويد منفذي هجمات باريس بالسلاح

وجهت السلطات البلجيكية الاتهام لأحد مواطنيها بتقديم الأسلحة للمهاجمين الذين نفذوا هجمات في باريس في نوفمبر تشرين الثاني 2015.
وقال المتحدث باسم الادعاء الاتحادي يوم الأربعاء "خضع الشخص للاستجواب قبل عيد الميلاد. المسألة تتعلق بتقديم أسلحة".
وجهت السلطات البلجيكية الاتهام لأحد مواطنيها بتقديم الأسلحة للمهاجمين الذين نفذوا هجمات في باريس في نوفمبر تشرين الثاني 2015.
وقال المتحدث باسم الادعاء الاتحادي يوم الأربعاء "خضع الشخص للاستجواب قبل عيد الميلاد. المسألة تتعلق بتقديم أسلحة".
ووجهت للرجل اتهامات بالضلوع في أنشطة منظمة إرهابية وأمرت محكمة بحبسه.
وأسفرت الهجمات المنسقة التي نفذها تنظيم الدولة الإسلامية بالقنابل والأسلحة النارية في باريس في نوفمبر تشرين الثاني عن مقتل 130 شخصا في أسوأ هجمات تشهدها الأراضي الفرنسية منذ الحرب العالمية الثانية.
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وكانت محكمة بلجيكية قضيت في شهر نيسان/أبريل الماضي بسجن المشتبه به الرئيس في هجمات باريس، صلاح عبد السلام بتهمة الشروع في القتل بدافع الإرهاب، وجاء النطق بالحكم بعد إدانته على خلفية إطلاق النار على قوات الأمن في بروكسل منتصف آذار/مارس 2016، كما أدانت المحكمة أيضا التونسي سفيان عياري، وهو شريك عبد السلام، على خلفية مشاركته في الجريمة، وأصدرت كذلك حكما بسجنه 20 عاما.