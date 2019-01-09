شاهد" ابن حاكم كاليفورنيا الجديد يقتحم حلف والده اليمين الدستوري

وعد حاكم ولاية كاليفورنيا الجديد بأن الولاية الأعلى كثافة سكانية ستكون "ملاذاً لكل من يقصدها" بهجوم مباشر على سياسات الهجرة التي وضعها الرئيس دونالد ترامب.

وتحدى الحاكم الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي غافن نيوسوم إدارة ترامب بشكل متكرر عندما أدى اليمين الدستورية الاثنين، خاصة فيما يتعلق بالهجرة.

وقال نيوسوم إن الأطفال يجب ألا "يؤخذوا من آبائهم" على الحدود، ولا ينبغي أن يتركوا للجوع في الوقت الذي ينفق فيه ترامب مليارات الدولارات على "جدار لا ينبغي أبدا أن يبنى".

وأثناء حديثه، حمل نيوسوم ابنه الصغير الذي أرخى برأسه على كتف والده وتلقى منه قبلة.

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