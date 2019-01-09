تحدث فرانك ماغنيتز العضو في البرلمان الألماني عن حزب البديل من أجل ألمانيا عن الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الثلاثاء من قبل ثلاثة أشخاص في مدينة بريمن الواقعة في شمال غرب البلاد.
نائب ألماني عن حزب البديل الشعبوي يتحدث عن الهجوم الذي استهدفه ليلة رأس السنة
وقال فرانك ماغنيتز أنه تعرض لإعتداء وحشي من طرف ثلاثة أشخاص بعد مغادرته الإحتفال بحلول السنة الجديدة في المدينة. وأشار النائب إلى ان الأشخاص الذين اعتدوا عليه كانوا يرتدون ملابس غامقة ويضعون لثاما على وجهوهم وقبعات وأنهم لاذوا بالفرار مباشرة بعد اقترافهم هذه الجريمة. وعثر على النائب عاملان كانا يُحملان سيارة بالقرب من مكان وقوع الحادث، حيث شاهدا جثة ملقية على الأرض واتصلا مباشرة بالإسعاف والشرطة.
النائب فرانك ماغنيتز المتواجد في المستشفى صرح للتلفزيون الألماني أنه لا يتذكر بالضبط ما حدث يوم الحادث فيما ناشدت السلطات الشهود المحتملين للتقرب منهم لتقديم إيفاداتهم في التحقيق. وتعمل الشرطة في الوقت الحالي على التعرف على مرتكبي هذا الإعتداء وكشف أسبابه وإمكانية ارتباطه بالتوجه السياسي للنائب أو بدوافع آخرى.
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