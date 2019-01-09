نائب ألماني عن حزب البديل الشعبوي يتحدث عن الهجوم الذي استهدفه ليلة رأس السنة

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تحدث فرانك ماغنيتز العضو في البرلمان الألماني عن حزب البديل من أجل ألمانيا عن الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الثلاثاء من قبل ثلاثة أشخاص في مدينة بريمن الواقعة في شمال غرب البلاد.