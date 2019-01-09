مصدر دبلوماسي: البرازيل تنسحب من اتفاقية الأمم المتحدة للهجرة

أكد مصدر دبلوماسي برازيلي أن برازيليا انسحبت من اتفاقية للأمم المتحدة بشأن الهجرة، لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة وعدد متنام من الدول الأخرى في رفض الاتفاق.

وكان وزير خارجية البرازيل إرنستو أراوجو قد قال الشهر الماضي قبل أدائه اليمين إنه ينوي الانسحاب من الاتفاق.

المصدر الدبلوماسي المطلع، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه نظرا لأنه غير مصرح له بالحديث إلى الصحافة، قال لرويترز: إن البرازيل انسحبت بالفعل من الاتفاق.