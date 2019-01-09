مصدر دبلوماسي: البرازيل تنسحب من اتفاقية الأمم المتحدة للهجرة

أكد مصدر دبلوماسي برازيلي أن برازيليا انسحبت من اتفاقية للأمم المتحدة بشأن الهجرة، لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة وعدد متنام من الدول الأخرى في رفض الاتفاق.
وكان وزير خارجية البرازيل إرنستو أراوجو قد قال الشهر الماضي قبل أدائه اليمين إنه ينوي الانسحاب من الاتفاق.
المصدر الدبلوماسي المطلع، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه نظرا لأنه غير مصرح له بالحديث إلى الصحافة، قال لرويترز: إن البرازيل انسحبت بالفعل من الاتفاق.
ورفضت وزارة الخارجية التعليق.
وقال أراوجو الشهر الماضي إن الاتفاق "أداة غير ملائمة" للتعامل مع القضية وإنه ينبغي أن تضع كل دولة سياساتها الخاصة.
ومع بلوغ عدد اللاجئين 21.3 مليون على مستوى العالم، بدأت الأمم المتحدة العمل على الاتفاق غير الملزم بعد وصول أكثر من مليون شخص إلى أوروبا في عام 2015، الكثيرون منهم فروا من الحرب الأهلية في سوريا والفقر في أفريقيا.
ويتصدى الاتفاق لقضايا مثل كيفية حماية اللاجئين ودمجهم وإعادتهم إلى بلادهم. وواجه انتقادات من سياسيين أوروبيين معظمهم من اليمين يقولون إنه قد يؤدي إلى زيادة الهجرة.
ووافقت كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وعددها 193، باستثناء الولايات المتحدة، على صياغته في يوليو تموز لكن لم تصدق عليه رسميا سوى 164 دولة بينها البرازيل.
وقال أراوجو إن البرازيل ستواصل استقبال اللاجئين من جارتها فنزويلا، لكن الهدف الأساسي هو استعادة الديمقراطية في هذا البلد.
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