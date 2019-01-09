فيسبوك يعلن عن تنظيم مناقشات عامة حول مستقبل التكنولوجيا

أعلن مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك يوم الثلاثاء 8 يناير/كانون الثاني عن خطته للعام الجديد وأهم القرارات التي عليه تنفيذها، وقال في رسالة على فيسبوك إنه سيستضيف سلسلة من المناقشات العامة عن مستقبل التكنولوجيا في المجتمع في إطار تحد شخصي هذا العام.
وقال زوكربرغ "سأتحدث كل بضعة أسابيع مع زعماء وخبراء وأناس من مجتمعنا في ميادين مختلفة وسأجرب صيغا متنوعة كي أجعلها مثيرة للاهتمام، وستكون جميعها متاحة للعامة من خلال صفحتي على فيسبوك وعلى تطبيق إنستغرام أو على وسائط أخرى".
وكان من بين هذه القرارات في العام الماضي تعلم اللغة الصينية لقراء كتابين في الشهر.
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وتضررت سمعة فيسبوك خلال العام الماضي بسبب فضيحة تتعلق بالبيانات، تورطت فيها شركة استشارات سياسية بريطانية وتعلقت بالبيانات الشخصية لملايين المستخدمين، الأمر الذي أخضع شبكة التواصل الإجتماعي لمراقبة صارمة في أنحاء العالم.
وقال زوكربرغ العام الماضي إنه سيتغلب على الكثير من مشكلات فيسبوك مثل استخدام خطاب الكراهية ونشر معلومات مضللة والتدخل السياسي.
وفي إطار تلك المساعي، عززت فيسبوك جهودها للتحقق من الوقائع وفرضت إجراءات صارمة على الصفحات والحسابات المثيرة للريبة وحسنت أنظمتها لتحديد هوية أصحاب الحسابات المزيفة. لكن الشركة لا تزال تواجه إنتقادات من المراقبين والمشرعين بأنها لم تفعل ما يكفي.