فيديو: التلفزيون الإيراني يعرض صور اعتقال صحفية إيرانية تحمل الجنسية البريطانية

بث التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يصور عملية اعتقال نازانين زاغاري راتكليف، وهي سيدة بريطانية من أصول إيرانية.

عملية الاعتقال تمت في مطار طهران حيث كان من المقرر أن تستقل طائرة إلى المملكة المتحدة، في أبريل 2016.