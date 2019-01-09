إيطاليا تلقي القبض على عصابة تهريب يديرها متعاطف مع داعش

أعلن محققون أن الشرطة الإيطالية ألقت الأربعاء القبض على ثمانية أشخاص ضمن عصابة تهريب تستخدم زوارق سريعة لنقل أشخاص من تونس إلى صقلية بما في ذلك متشددون محتملون.

وذكر المحققون أن العمليات يتولى إدارتها تونسي استخدم حسابه على فيسبوك لنشر دعاية لصالح تنظيم الدولة الإسلامية داعش، ولا يزال الرجل طليقا وهو مطلوب في اتهامات بالتحريض على الإرهاب.

وألقت قوات الأمن خلال العملية القبض على إيطاليين اثنين أما الباقون فهم في الأغلب من تونس.