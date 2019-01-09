قال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات يوم الأربعاء إن بلاده ستسمح برسو سفينتين عالقتين في البحر منذ أسابيع وعلى متنهما 49 مهاجرا وأضاف أن المهاجرين سيوزعون على ثماني دول بالاتحاد الأوروبي.
مالطا تسمح لسفينتي مهاجرين بالرسو وتوزيعهم على 8 دول أوروبية
@ Copyright :(Reuters)
وكانت السفينة (سي-ووتش 3) التي تديرها منظمة إغاثة إنسانية ألمانية قد أنقذت 32 شخصا من قارب قبالة الساحل الليبي يوم 22 ديسمبر كانون الأول. وأنقذت جماعة (سي-آي) وهي منظمة خيرية ألمانية أيضا 17 آخرين يوم 29 من الشهر.
وتبحر السفينتان ذهابا وإيابا قبالة ساحل مالطا منذ أيام بعد أن رفضت إيطاليا ومالطا وكل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى استقبالهما.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
الحكم بسجن وزير إسرائيلي سابق 11 عاما بعد اعترافه بالتجسس لحساب إيران
الاتحاد الأوروبي يضيف إيرانيين اثنين وإدارة الأمن الداخلي الإيرانية إلى قائمة الإرهاب
ألمانيا تعلن استعدادها استقبال بعض المهاجرين المحاصرين في عرض البحر