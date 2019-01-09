فيديو: عربة بأرجل وحبر رقمي وشاشة قابلة للثني في معرض CES

قامت شركة السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي" برحلة إلى المستقبل يوم الاثنين في المعرض السنوي للإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيغاس، حين عرضت مركبة ذات أرجل يمكنها المشي والتسلق، وتم تصميمها للتنقل على التضاريس الصعبة بعد وقوع حادث أو كارثة طبيعية.

وقدمت شركات أخرى في المعرض نفسه آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا عالم الإلكترونيات، مثل كمبيوتر لوحي مزود بشاشة "حبر رقمي" بيضاء تحاكي احساس الورق العادي ويمكن الكتابة عليها يدويا. وعرضت شركة رويول فلكسبي جهاز هاتف ذكي مزود بشاشة قطرها 7 بوصات قادرة على الانثناء بزوايا متعددة كقطعة القماش تماما.