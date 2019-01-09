هل تسرّع الهواتف الذكية في ظهور المسيح الدجال؟ هكذا ترى الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا

حذر رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، من الإستخدام المفرط للهواتف الذكية وقال إنها تمهد الطريق لقدوم المسيح الدجال. وانتقد البطريك كيريل خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي تمسك الإنسانية الكبير بهذه الأجهزة وقال إن هذا الأمر ينذر بحدوث أمر فظيع مستبعدا أن يكون هذا الأمر الفظيع هو الإدمان على الأجهزة أو إنكسار الحياة وإنما قدوم المسيح الدجال. وأشار البطريك إلى هذه الفظاعة بقوله "يُمّكن هذا الجهاز بعض الأشخاص من تحديد مكانك بالضبط وما تريد بالإضافة إلى معرفة ما إذا كنت خائفا. المراقبة والسيطرة هي إنذار بقدوم المسيح الدجال. إذا تحدثنا عن الرؤية الدينية المسيحية، فالمسيح الدجال هو الشخص الذي سيرأس الشبكة العالمية ويسيطر على الجنس البشري بأكمله".

وحاول رجل الدين الروسي في نفس الوقت التأكيد على أنه ليس ضد التقدم التكنولوجي والأدوات التي يوفرها والتي نحبها ولكن ضد الانسانية التي أصبحت نوعا من العبودية لهذه التكنولوجيا. وفي هذا الإطار قال البطريك "يجب أن نكون أحرارا وأن لا نقع تحت طائلة الإدمان، أو الكحول، أو المخدرات، أو الأدوات".

واعتبرت صحيفة التليغراف البريطانية تصريحات رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية مثيرا للإنتباه من باب أن الكنيسة الروسية تحاول التغيير من طريقة خطابها إلى الناس من خلال كسر الطريقة التقليدية التي لم تعد تفيد واستخدام لغة شابة يفهمها مجتمع اليوم، وهي لغة وسائل الاتصال الرقمية ونشر الرسالة عبر الإنترنيت.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

وسبق وأن قام مسؤولو الكنيسة خلال مؤتمر صحفي في الخريف الماضي مع الممثل ستيفن سيغال بالإعلان عن إنشاء مجلس الرقمية لشؤون الشباب.

وفي الماضي، وصف زعيم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الإنترنت بأنه "سوق الإنسان والغرور".

إعلان الكنيسة ارتباط الهواتف الذكية بقدوم المسيح الدجال يأتي في الوقت الذي يتم فيه تقييد حريات الإنترنت بشكل متزايد في روسيا. وبحسب الأنباء المتداولة في موسكو، تحاول السلطات الروسية إنشاء شبكة إنترنت روسية مستقلة. وأدى هذا التقارب بين الكنيسة والكرملين إلى اتهام البطريرك كيريل بإعارة السلطة الإلهية لسياسة الحكومة، خاصة وأن البطريرك قريب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يشارك في الاحتفالات الكبيرة للكنيسة.

وعلق أحد مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية قائلاً: "إنهم يحظرون الإنترنت الدولي في روسيا حتى لا يخرج المسيح الدجال منه".