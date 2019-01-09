إرسال طرود مشبوهة لعدة سفارات أجنبية في أستراليا

ذكرت الشرطة الإتحادية الأسترالية أن عدة طرود مثيرة للريبة أرسلت إلى سفارات وقنصليات في كانبيرا وملبورن يوم الأربعاء 9 يناير /كانون الثاني.
وقالت الشرطة في بيان لها أن "أجهزة الطوارئ تعكف إجراء الفحص، والتحقيق جار في الملابسات المحيطة بهذه الوقائع"، ولم تحدد الشرطة أي من السفارات أو القنصليات التي وصلتها هذه الطرود.
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في السياق عينه، أفادت وسائل إعلام محلية في وقت سابق بأن الطرود أرسلت إلى ما لا يقل عن تسع بعثات دولية في ملبورن، ثاني أكبر المدن الأسترالية، منها السفارات البريطانية والسويسرية والألمانية والهندية.
وأظهرت صور لشبكة "9 نيوز" رجال إطفاء ومسعفين عند البعثتين الهندية والأمريكية في ملبورن. ولم ترد تقارير بعد عن أي ضرر لحق بالعاملين.
وأكدت متحدثة باسم المفوضية البريطانية العليا أن مكتبها في ملبورن وصله طرد مثير للريبة، وقالت "نحن على اتصال وثيق مع الشرطة الاتحادية الاسترالية والسلطات المحلية بخصوص الوضع... جميع العاملين آمنون".