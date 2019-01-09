بومبيو إلتقى بالقوات الأمريكية وزعماء عراقيين خلال زيارة للعراق

أعلن مكتب رئيس البرلمان العراقي أن الرئيس محمد الحلبوسي إلتقى يوم الأربعاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بغداد، مشيرا إلى أن بومبيو أجرى مباحثات في قضايا عديدة مع الحلبوسي.
وبحسب البيان حضر اجتماع رئيس البرلمان العراقي وبومبيو، لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي.
كما التقى بومبيو القوات العراقية في العراق لطمأنتهم بشأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والتحذير من أن إيران لا تزال تشكل خطرا أمنيا في المنطقة.
ورفض مسؤولون أمريكيون تأكيد الأنباء بشأن الزيارة إلى أن غادر بومبيو العراق.
وتأتي الزيارة في ثاني يوم من جولة لبومبيو تشمل أيضا الأردن ومصر والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت وسلطنة عمان.
ويقوم بومبيو بجولة في عواصم بالشرق الأوسط، بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ أنه سيسحب كل القوات الأمريكية، البالغ قوامها نحو 2000 جندي، من سوريا مما أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
تتابعون أيضا على يورونيوز: