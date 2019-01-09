بومبيو إلتقى بالقوات الأمريكية وزعماء عراقيين خلال زيارة للعراق

أعلن مكتب رئيس البرلمان العراقي أن الرئيس محمد الحلبوسي إلتقى يوم الأربعاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بغداد، مشيرا إلى أن بومبيو أجرى مباحثات في قضايا عديدة مع الحلبوسي.

وبحسب البيان حضر اجتماع رئيس البرلمان العراقي وبومبيو، لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي.