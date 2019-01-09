هل ستمنح أستراليا الشابة السعودية رهف القنون حقّ اللجوء الإنساني؟

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إجتاحت قضية الشابة السعودية رهف القنون البالغة من العمر 18 عاما منذ أيام مواقع التواصل الإجتماعي وحظيت بدعم من جميع أنحاء العالم، بعد إعلانها في رسائل نصية وصوتية إنها "معرضة لخطر القتل من قبل أهلها بحال عودتها إليهم"، وأنها فرت إلى تايلاند، وتحصنت داخل غرفة فندق في مطار بانكوك لتجنب ترحيلها. قضية أثارت إهتماما عالميا وأخذت بعدا خاصا، فبعد إعلان مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أنها وضعت رهف القنون تحت حمايتها، أعلنت حكومة أستراليا يوم الأربعاء 9 يناير /كانون الثاني أن مفوضية الأمم المتحدة أحالت القنون إلى أستراليا لبحث طلبها في اللجوء. هذا وبالرغم من السياسة المتشددة التي تتبعها أستراليا إزاء المهاجرين، وهو أمر تندّد به دوما منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان حصلت الفتاة على تعاطف وزير الصحة الأسترالي جريج هانت، الذي لمح في حديث له يوم الأربعاء إلى أن حكومته ستمنح الشابة رهف القنون والتي فرت من بلادها حقّ اللجوء الإنساني.

وأضاف هانت أنّه بحث حالة الفتاة مساء الثلاثاء 8 يناير /كانون الثاني مع وزير الهجرة ديفيد كولمان، مشيرا إلى أنه "إذا تبيّن أنّها لاجئة فعندها سندرس جديا إمكانية منحها تأشيرة إنسانية". لقراءة المزيد على يورونيوز: أنقذوا رهف.. نشطاء يدشنون حملة لتدويل قضية المراهِقة السعودية السفارة السعودية تنفي طلب تسليم الشابة رهف القنون في تايلاند هذا وأعلن مسؤول في وزارة الداخلية الأسترالية يوم الثلاثاء، إن "حكومة بلاده تشعر بارتياح لأن طلب رهف محمد القنون الحصول على حماية، تجري دراسته" من قبل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.