شاهد: انسداد في شبكة الصرف الصحي في لندن بسبب كتلة عملاقة من الدهون

قال مسؤول في شركة مياه محلية للتلفزيون البريطاني يوم الثلاثاء 8 يناير - كانون الثاني إن كتلة هائلة من الدهون والنفايات الأخرى (تسمى عادة فاتبرغ أو جبل الدهون) تم اكتشافها في شبكة الصرف الصحي جنوب غرب انكلترا.

ويقول أندرو راونتري، مدير قسم معالجة مياه الصرف الصحي في شركة ساوث ويست ووتر، إن جبل الدهون يبلغ طوله 64 مترا وكتلته تعادل كتلة ست حافلات بطابقين.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها الشركة عمال الصرف الصحي في بلدة سيدموث وهم يفحصون جبل الدهون الذي تسبب بانسداد جزء من أنفاق المياه.

وجاء في بيان لساوث ويست ووتر إن الكتلة هذه هي الأكبر من نوعها في المنطقة ومن المتوقع أن تستغرق إزالتها حوالي ثمانية أسابيع.

وعادة ما تدعو السلطات المحلية وجمعيات توعوية السكان إلى عدم رمي المناديل الرطبة غير القابلة للانحلال (Wipes) والدهون والزيوت في شبكات الصرف الصحي، ورميها بدلا من ذلك في حاويات مخصصة للتخلص منها بطريقة ملائمة.

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