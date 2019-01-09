شاهد: ابتكارات في معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا

شارك في هذا المقال

حجم النص Aa Aa

كانت آخر الروبوتات النجم الذي لفت إليه الأنظار في معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا، حيث وجد الزوار أيضا نسخا مبتكرة من الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون.

ومن الأجهزة الالكترونية التي جذبت الأنظار، لوح رقمي عرضته "رويال كوربوريشون"، يمكن أن يطوى ويستعمل في الآن نفسه كجهاز هاتف ولوح رقمي.