كانت آخر الروبوتات النجم الذي لفت إليه الأنظار في معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا، حيث وجد الزوار أيضا نسخا مبتكرة من الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون.
شاهد: ابتكارات في معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا
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ومن الأجهزة الالكترونية التي جذبت الأنظار، لوح رقمي عرضته "رويال كوربوريشون"، يمكن أن يطوى ويستعمل في الآن نفسه كجهاز هاتف ولوح رقمي.
ويقول مراسل يورونيوز جيريمي ويلكس إن المعرض الذي قدم على مدى خمسة عقود ابتكارات التلفزيون، يظهر أن الشاشة ما تزال ملكة، في عالم التكنولوجيا.
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