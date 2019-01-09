شاهد: انتشال شخص وسط ثلوج جبال الألب الفرنسية

وأوضح نيكولاس دريلي، صديق المصاب، أنه كان يتزلج بصحبة صديقه، برونو تيسيير، عندما انزلق تيسير أثناء صعوده إلى الجبل في ممر أنترني في باسي بفرنسا في الثاني من يناير/ كانون الثاني.

وقال دريلي إنه هو من طلب المساعدة ثم قام بتسجيل مقطع عملية الإنقاذ.

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