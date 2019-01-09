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فرنسا

شاهد: انتشال شخص وسط ثلوج جبال الألب الفرنسية

 محادثة
بقلم:  Euronews 
شاهد: انتشال شخص وسط ثلوج جبال الألب الفرنسية
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Facebook/Nicolas Derely
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أظهر طيار لمروحية إنقاذ مهارات فائقة لإنقاذ شخص عالق في جبال الألب الفرنسية.

المصاب سقط بقوة فارتطم بالجليد ووقع كسرٌ في ظهره فظل ماكثا مكانه حتى وصلت مروحية الإنقاذ.

وأوضح نيكولاس دريلي، صديق المصاب، أنه كان يتزلج بصحبة صديقه، برونو تيسيير، عندما انزلق تيسير أثناء صعوده إلى الجبل في ممر أنترني في باسي بفرنسا في الثاني من يناير/ كانون الثاني.

وقال دريلي إنه هو من طلب المساعدة ثم قام بتسجيل مقطع عملية الإنقاذ.

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