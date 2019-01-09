شاهد: الثلوج الكثيفة تشل الحياة في النمسا

أدت حالة الطقس السيء وتساقط الثلوج الكثيفة في النمسا إلى فوضى وشلل شبه تام للحركة، حيث علق المئات من السكان في منازلهم بسبب الثلوج الكثيفة والطرق المسدودة، كما تعرضت بعض المناطق إلى انقطاع التيار الكهربائي بعد سقوط الأشجار المحملة بالثلوج على خطوط الكهرباء.

وظلت المدارس في بعض المناطق مغلقة لليوم الثاني، وطلب من أصحاب المنازل إزالة الثلوج من أسطح منازلهم بعد انهيار عدة مبان.