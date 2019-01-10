اختطفت مقابل فدية 9 ملايين يورو.. هذا ما وقع لزوجة ثري نرويجي مختفية منذ شهرين

وأشارت إلى أنه لا يوجد للآن مشتبه بهم في قضية اختفاء آن إليزابيث فالكفيك هاغن، وهي زوجة توم هاغن صاحب مؤسسات إعلامية ورجل عقارات كما يملك شركة كهرباء.

قالت الشرطة النرويجية يوم الأربعاء إنه من المحتمل أن تكون زوجة المليونير النرويجي التي اختفت يوم 31 أكتوبر قد اختطفت، وأن الخاطفين طالبوا بفدية تزيد عن عشرة ملايين دولار.

ويتربع الزوج في المركز 172 على قائمة أغنى الناس في النرويج، التي نشرتها مجلة كابيتال المالية، بثروة وصلت إلى حوالي 1.7 مليار كرون، أي ما يعادل 200 مليون دولار في 2018، بحسب وكالة الأنباء النرويجية.

وزير العدل تور ميكيل وارا أكد أنه تم إخباره بالاختفاء فور وقوعه.

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كبير محققي الشرطة تومي برويكسي في مؤتمر صحفي:"سبب الإعلان عن الاختفاء الآن، وبالرغم من اجرائنا تحقيقات واسعة النطاق، إلا أننا نحتاج المزيد من المعلومات".

وقال برويسكي في مؤتمر صحفي:"بدأنا التحقيق منذ أيام، لكن ليس هناك أي مشتبه به، كما لم تتلق الشرطة أي دليل على ما إذا كانت آن إليزابيث على قيد الحياة".

صحيفة نرويجية تحدثت عن العثور على رسالة في منزل الزوجين شرق أوسلو كتب فيها أنه سيتم قتل فاليك هاغن في حال لم يتم دفع الفدية، أو إذا تدخلت الشرطة.

الشرطة لم تحدد مبلغ الفدية، إلا أن الصحيفة أكدت أن المبلغ هو 9 ملايين يورو، وحثت الشرطة الأسرة على عدم دفع أي فدية.

محامي هاغن قال للصحفيين إن الاختطاف عمل قاس وغير إنساني، وهو أمر مرهق، خاصة وإن استمر لفترة طويلة.

وتعتقد الشرطة أن السيدة اختفت من منزل الزوجية الواقع على بعد 50 كيلومترا من الحدود مع السويد، وقال برويسكي إن العمل جار مع الشرطة الأوروبية والإنتربول لحل القضية.