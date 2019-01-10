لكل شيء إذا ما تم نقصان.. بعد 25 سنة جيف بيزوس أغنى رجل في العالم ينفصل عن زوجته

أعلن الملياردير جيف بيزوس، مؤسسة مجموعة أمازون، طلاقه عن زوجته ماكينزي، بعد فترة زواج استمرت 25 سنة.

الإعلان جاء في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر حيث كتب:"نود أن نخبر الناس بتغيير في حياتنا، لقد قررنا الانفصال والاستمرار في الحياة كصديقيْن، سنبقى عائلة وصديقيْن مقربيْن".