شاهد: خدمة التكسي الطائر في الأردن بـ 77 دولارا للرحلة الواحدة

التكسي الطائر، خدمة انطلقت شهر أكتوبر الماضي في الأردن، حوامة تنقل الركاب من سياح ورجال أعمال، إلى مناطق عدة في البلد.

أكاديمية النسر الذهبي للطيران، بالتعاون مع قدامى المحاربين من سلاح الجو، تتولى نقل ركاب قد يصل عددهم إلى 15 راكبا في الجولة الواحدة، خاصة أولئك الراغبين بتفادي الأزمات المرورية، وكسب الوقت، أو حتى النظر إلى العاصمة الأردنية من الجو.