ليدي غاغا تتعهد بحذف أغنية ثنائية مع المغني آر. كيلي بعد اتهامه بالتحرش الجنسي

ويصور الفيلم لقاءات مع عدد من النساء معظمهن قاصرات، اتهمنه بانتهاكات جنسية وبدنية ونفسية، إضافة إلى لقاءات مع بعض مديريه السابقين والمنتجين الذين تعاملوا معه.

تصريح غاغا جاء في منشور وضعته على موقع إنستغرام في وقت متأخر من مساء الأربعاء 9 يناير/كانون الثاني، في أعقاب بث فيلم وثائقي تلفزيوني إتهمت فيه العديد من النساء كيلي بالتحرش الجنسي.

تعهدت مغنية البوب الأمريكية ليدي غاغا بحذف أغنية ثنائية سجلتها مع المغني آر. كيلي نجم موسيقى "آر أند بي" من على خدمات بث الأغاني وبعدم التعاون معه مرة أخرى.

وقالت غاغا "أقف مع هؤلاء النساء بنسبة ألف بالمئة، أنا أصدقهن وأعلم أنهن تعانين وتشعرن بالألم، وأعتقد بقوة أن أصواتهن يجب أن تُسمع وتؤخذ بجدية"، وأضافت "أعتزم حذف الأغنية من على آي تيونز وغيره من منصات البث الإلكتروني الأخرى ولن أعمل معه مرة أخرى".

وقالت غاغا إنها تصدق النساء وتجد الفيلم "مروعا للغاية".

ونفى كيلي البالغ من العمر 52 عاما، وهو مغني من شيكاغو ومنتج أغاني اشتهر بأغنية "أي بليف أي كان فلاي" (أعتقد أن بإمكاني الطيران)، مرارا الاتهامات التي وجهت إليه في السنوات الأخيرة بانتهاكات منها تلك الموجهة له في الفيلم الوثائقي الجديد.

وجرت محاكمة كيلي، الحائز على جائزة غرامي العالمية، وتبرئته من اتهامات تتعلق بصور إباحية لأطفال في شيكاغو في 2008.

وأصدرت غاغا في عام 2013 أغنية ثنائية مع كيلي بعنوان "دو وات يو وونت (ويذ ماي بودي)" أي "إفعل ما تريده بجسدي".