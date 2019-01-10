مادورو يؤدي اليمين رئيسا لولاية ثانية في فنزويلا وواشنطن تتهمه باغتصاب السلطة

وأدى مادورو اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا، بدلا من المؤتمر الذي تسيطر عليه المعارضة، والذي تم تجريده من سلطاته منذ أن خسر الحزب الاشتراكي السيطرة عليه عام 2016، وهي الخطوة التي تقول المعارضة بأن مادورو عزز ديكتاتوريته.

بدأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الخميس فترة رئاسية ثانية، متجاهلا الانتقادات الدولية التي قالت إن إعادة انتخابه العام الماضي كانت غير شرعية.

وحتى قبل أن يكمل خطاب التنصيب، اتهمته واشنطن "باغتصاب السلطة" وأعلنت باراجواي قطع العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا وذلك في مؤشر على العزلة الدبلوماسية المتنامية التي سيواجهها في فترته الثانية.

كما ذكرت وزارة الخارجية في بيرو أنها استدعت القائم بالأعمال من سفارتها في فنزويلا احتجاجا على تنصيب مادورو لفترة جديدة وصفتها بأنها "غير شرعية".

وقال مادورو عقب تأدية اليمين "لقد ظهر عالم جديد يرفض أن تتحكم فيه النظم الإمبريالية المهيمنة بدولة واحدة أو ببلدان تدور في فلكها".

وتابع "تلك هي الدعوة التي ترسلها ثورتنا إلى شعوب وحكومات العالم".

وقد صور زعماء المعارضة التنصيب بأنه اللحظة التي سينظر فيها العالم إلى مادورو على أنه دكتاتور بعد انتخابات العام الماضي التي شهدت مقاطعة واسعة النطاق ووصفتها العديد من الحكومات الأجنبية بأنها مسرحية هزلية.

لكن استمرار دعم الجيش وتفرق المعارضة والحملة الصارمة على المنتقدين تعني أن مادورو سيواجه على الأرجح تحديات محدودة في الداخل رغم صيحات الغضب في الخارج.المزيد من الأخبار على يورونيوز:

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ويواجه مادورو وهو سائق حافلات سابق قبل أن يصبح زعيما اشتراكيا تحديات كبيرة منها التضخم المفرط ( يقترب من 2 مليون بالمئة) والنقص الشديد في الغذاء والدواء وهجرة ملايين المواطنين الساعين للفرار من شظف العيش. حيث بلغ عددهم حوالي 3 ملايين شخص منذ عام 2015، الكثير منهم سيرا على الأقدام هربا من الفقر والأمراض بحسب الأمم المتحدة.