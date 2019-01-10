شاهد: نقل مبنى كنيس يهودي بالكامل في واشنطن إلى موقع ثان

جرى في العاصمة الامريكية واشنطن نقل أقدم بناية لكنيس يهودي إلى موقع ثان من الشارع نفسه الذي أقيمت فيه، وذلك بفضل منصة متحركة عملاقة على عشرات العجلات ، ونسق فريق إنشاء عملية نقل المبنى كما هو، والمبنى يمثل أكبر كنيس للمحافظين في واشنطن، حيث فتح أبوابه أول مرة سنة 1876، بحضور الرئيس أوليس غرانت حفل التدشين.