جرى في العاصمة الامريكية واشنطن نقل أقدم بناية لكنيس يهودي إلى موقع ثان من الشارع نفسه الذي أقيمت فيه، وذلك بفضل منصة متحركة عملاقة على عشرات العجلات ، ونسق فريق إنشاء عملية نقل المبنى كما هو، والمبنى يمثل أكبر كنيس للمحافظين في واشنطن، حيث فتح أبوابه أول مرة سنة 1876، بحضور الرئيس أوليس غرانت حفل التدشين.
شاهد: نقل مبنى كنيس يهودي بالكامل في واشنطن إلى موقع ثان
وقد تجمع المارة على جانبي الطريق لرؤية مشهد نقل الهيكل بكامله إلى موقعه الجديد، حيث سيدمج الكنيس مع مبنى المتحف اليهودي، وهو متحف يركز على حياة اليهود في العاصمة الأمريكية. ويتوقع أن يدشن المتحف في هيئته الجديدة سنة 2021.