وزير خارجية أمريكا يقول حين تنسحب واشنطن تحل الفوضى.. فكيف كان رد جواد ظريف؟

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قصف وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف واشنطن بعبارات حادة اللهجة. حيث قال في تغريدة على موقع تويتر: "حيثما وأينما تدخلت الولايات المتحدة تبعتها الفوضى والقمع والسخط" بحسب تعبير الوزير الإيراني الذي عرفت عنه مواقفه وتصريحاته وكتاباته الشديدة اللهجة تجاه واشنطن.

وكان الوزير الإيراني يرد على تصريحات أدلى بها نظيره الأمريكي مايك بومبيو أمام الجامعة الأمريكية أثناء زيارة للقاهرة الخميس حيث قال إن الولايات المتحدة المتحدة كانت "قوة خير" في الشرق الأوسط مشددا على التزام واشنطن بالقضاء كليا على تهديد تنظيم الدولة الإسلامية داعش رغم إعلانها سحب قواتها من سوريا.