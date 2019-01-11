الحكومة البريطانية: الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق لن يكون في صالح البلاد

قالت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية أمبر راد يوم الجمعة إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق لن يكون في صالحها لكن الحكومة محقة في الاستعداد لمثل هذا الوضع.

وقالت راد لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا أعتقد أن عدم وجود اتفاق سيكون في صالح هذا البلد. أنا ملتزمة بضمان أننا سنجد بديلا".

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وكانت خطط رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي تعرضت لهزيمة مبكرة الأربعاء الماضي حينما طالب البرلمان الحكومة بطرح خطة بديلة خلال أيام إذا خسرت ماي التصويت على الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد لترتيب انسحاب منظم منه.

ومع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدأ البرلمان معركة، تستمر خمسة أيام بشأن خطة ماي للخروج، باستعراض للقوة مما يقوض جدولها الزمني المفضل إذا صوت النواب برفض خطتها الثلاثاء القادم.