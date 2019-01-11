كندا تمنح حق اللجوء للسعودية رهف القنون والفتاة تغادر تايلاند باتجاه تورونتو

قال مسؤول بمطار بانكوك لرويترز إن الفتاة السعودية التي فرت من أسرتها غادرت تايلاند مساء اليوم الجمعة على رحلة متجهة إلى كوريا الجنوبية ومنها إلى كندا.

وأضاف المسؤول أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الكورية أقلت الفتاة رهف محمد القنون (18 عاما) إلى سول قبل منتصف الليل بقليل (بالتوقيت المحلي). ومن المقرر أن تستقل رهف طائرة من مطار انتشيون في سول متجهة إلى كندا.

وأشار المسؤول وهو رئيس إدارة الهجرة في تايلاند أن رهف قد حصلت على صفة لاجئ من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وأن الأخيرة تنسق مع كندا بهدف إرسال رهف إلى تورنتو.

وعن عائلة الفتاة قال المسؤول التايلاندي إن والد رهف وأخاها طلبا لقاءها لكنها رفضت ذلك مضيفا أن الأخ والوالد في طريق عودتهما إلى السعودية ورأى أن القضية قد انتهت في تايلاند.

وقد أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده قد منحت حق اللجوء للفتاة السعودية. وقال في تصريحات أمام الصحافة الجمعة أن كندا قد قبلت طلب المفوضية الأممية للاجئين ومنحت رهف القنون صفة لاجئة.