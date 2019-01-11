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فرنسا

مطعم إيطالي في باريس.. يحمل اسم بلدة زعماء المافيا وصاحبته ابنة الزعيم شخصيا

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بقلم:  رشيد سعيد قرني 
مطعم إيطالي في باريس.. يحمل اسم بلدة زعماء المافيا وصاحبته ابنة الزعيم شخصيا
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في العاصمة الفرنسية باريس، يجذب مطعم " كورليون، Corleone" الصقلي المملوك من طرف نجلة توتو رينا عراب المافيا الإيطالية كوزا نوسترا فضول الزبائن. منذ افتتاحه في نوفمبر/ تشرين الثاني في الدائرة الثامنة، حاز المطعم على سمعة كبيرة وزاره العديد من الزبائن لسببين بسيطين، الأول إسم المطعم المستمد من مدينة المافيا الإيطالية كورليون في صقلية والثاني لأنه مملوك من طرف لوسيا، نجلة توتو رينا.

القضاء الإيطالي لم يدين لوسيا ريينا في أي قضية فهي رسامة وفنانة ولم يرد اسمها في التحقيقات. المطعم بسيط ولكن اسمه يثير غالبية الزبائن لأنه مكتوب على الواجهة الملونة بالأخضر.

أصبح المطعم محل اهتمام سكان الحي. ويؤكد دومينيك، المسير للمبنى المجاور"العلامة، جعلتنا نبتسم. لا نستطيع إدانتها لأنها ليست مسؤولة عن ماضي والدها". البعض من الفضولين يرغبون في زيارة هذا المطعم بهدف رؤية نجلة أسطورة المافيا الإيطالية.

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