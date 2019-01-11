توجيه اتهامات لرئيس اللجنة الأولمبية اليابانية في فرنسا في مزاعم فساد

قال مصدر قضائي اليوم الجمعة إنه تم توجيه اتهامات لرئيس اللجنة الأولمبية اليابانية تسونيكازو تاكيدا في فرنسا بسبب مزاعم فساد.

وأضاف المصدر أن مكتب المدعي المالي الفرنسي في باريس وجه اتهامات للمسؤول الياباني الشهر الماضي.

ولم يتسن على الفور الوصول لتاكيدا للتعليق.

ورئيس اللجنة الأولمبية اليابانية فارس معتزل كان ينافس في الدورات الأولمبية ويساعد حاليا في تنظيم ألعاب طوكيو 2020.

وقالت اللجنة الأولمبية اليابانية إنها لا يمكنها التعليق على الفور كما لم يتسن الوصول إلى اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو للتعليق.

وفي 2016 فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا بشأن أكثر من مليوني دولار دفعتها اللجنة المسؤولة عن عرض اليابان لشركة الاستشارات السنغافورية بلاك تايدينجز خلال سباق التقدم بعروض لاستضافة ألعاب 2020.

واستجوبت السلطات اليابانية تاكيدا في 2017 بشأن هذه الأموال. وتم الاستجواب بناء على طلب من السلطات الفرنسية طبقا لما ذكرته وكالة كيودو للأنباء وقتها.

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ويرأس شركة بلاك تايدينجز ايان تان تونج هون المعروف بصداقته مع بابا ماساتا دياك نجل لامين دياك رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق الذي تورط في مزاعم فساد.

وقال مسؤولون يابانيون وقتها إن هذه الأموال كانت مقابل الحصول على استشارات. وقالت لجنة كلفتها اللجنة الأولمبية اليابانية في 2016 لنظر القضية إن هذه الأموال تم دفعها بشكل مشروع.

ويرتبط تاكيدا (71 عاما) بالحركة الأولمبية منذ فترة طويلة وشارك في منافسات فروسية قفز الحواجز في ألعاب 1972 و1976.

وهو عضو في اللجنة الأولمبية اليابانية منذ 1987 ويرأسها منذ 2001 وساعد في تنظيم العديد من الدورات الأولمبية الشتوية بصفته من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى اللجنة الأولمبية الدولية للتعليق.

وحضر تاكيدا حفلا في طوكيو اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء السابق يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لألعاب 2020 طبقا لبيان صدر عن مكتب موري.