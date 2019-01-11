بسبب "السترات الصفراء".. ماكرون يغيب عن منتدى دافوس الاقتصادي

شارك في هذا المقال

حجم النص Aa Aa

قال مسؤول في مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة إن ماكرون لن يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام، وأرجع ذلك إلى ازدحام جدول أعماله بما في ذلك المناقشات التي بدأت ردا على احتجاجات "السترات الصفراء". وقال المسؤول في قصر الإليزيه إن ماكرون سيعقد أيضا النسخة الثانية من منتدى مع رجال الأعمال في قصر فرساي في 21 يناير كانون الثاني تحت عنوان "اختر فرنسا".