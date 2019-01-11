بتهمة التجسس.. بولندا تعتقل مواطناً وموظفاً في هواوي الصينية

قالت وكالة الأنباء البولندية (باب) يوم الجمعة إن بولندا ألقت القبض على موظف صيني في شركة هواوي ومواطن بولندي متخصص في الأمن الإلكتروني لاتهامهما بالتجسس وهو ما يعمق الجدل بشأن الانتقادات الغربية لشركة تكنولوجيا الاتصالات الصينية العملاقة.

وذكرت محطة (تي.في.بي) التلفزيونية البولندية أن أجهزة الأمن فتشت المكاتب المحلية لشركة هواوي تكنولوجيز ومكاتب بولندية تابعة لشركة أورانج للاتصالات. ولم يتسن الوصول إلى هواوي وأورانج للتعقيب.

وفي شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي ألقت السلطات الكندية القبض على منغ وان تشو المسؤولة التنفيذية في هواوي بطلب من الولايات المتحدة في إطار تحقيق بشأن انتهاكات مزعومة لعقوبات تجارية أمريكية.

وتقول أجهزة المخابرات الأمريكية إن هواوي على صلة بالحكومة الصينية وإن معداتها ربما يكون بها "أبواب خلفية" يستخدمها من يتجسسون على الحكومة. ولم يتم إعلان أي أدلة علنا ونفت الشركة مرارا هذه الاتهامات.