بومبيو يصل المنامة ويجتمع مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى البحرين الجمعة مع بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. وكان في استقبال بومبيو بالمطار وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة والسفير الأمريكي لدى المنامة جاستن سيبيريل. واستقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بومبيو بعد ذلك.