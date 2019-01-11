يعرض أحد المتاحف في السويد بعض أوجه الفشل التجارية الأكثر روعة في التاريخ البشري الغني بمحطات الإخفاقات. المتحف الواقع بطابق أحد المراكز الثقافية في بلدة هلسنجبورغ الساحلية يتكون من أعمال طبيب علم النفس الدكتور صامويل ويست البالغ من العمر 44 عاما من كاليفورنيا.
اختبر معلوماتك: هل يمكنك الكشف عن الإخفاقات الحقيقية في الحياة؟
تم إطلاق هذا المعرض في صيف العام 2017 بدعم من صندوق الابتكار السويدي وهو عبارة عن مواد تم التبرع بها له من قبل الزوار.
هل يمكنك معرفة الفرق بين الإخفاقات الحقيقية المعروضة في المتحف والفشل الخاطئ الذي تصوره طاقم تحرير يورونيوز؟ بالإجابة على هذا الإختبار يمكنك معرفة ذلك.
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