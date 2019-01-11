بانتظار صدور أمر ملكي.. "الشورى السعودي" يمنع زواج القاصرين دون سن 15 عاماً

شارك في هذا المقال

حجم النص Aa Aa

أقرّ مجلس الشورى السعودي، منع زواج القاصرين الذين هم دون سن 15 عاماً، ووضع ضوابط قانونية على زواج القاصرين الذين تتجاوز أعمارهم الـ15 عاماً ذكراً كان أو أنثى. وحسب الضوابط القانونية فقد اقتصر عقد النكاح بالنسبة لمن أعمارهم بين الـ15 عاماً والـ18 عاماً على المحكمة المختصة، أو من يقوم مقامها وفق الضوابط المعدة بهذا الشأن.

وتشمل الضوابط التي أقرّها مجلس الشورى: موافقة الفتاة والأم، والحصول على تقرير طبّي من لجنة مختصة يؤكد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية للزواج، وألّا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، وأن يكون عقد الزواج عن طريق القاضي المختص، وفق وسائل الإعلام السعودية.