بانتظار صدور أمر ملكي.. "الشورى السعودي" يمنع زواج القاصرين دون سن 15 عاماً

أقرّ مجلس الشورى السعودي، منع زواج القاصرين الذين هم دون سن 15 عاماً، ووضع ضوابط قانونية على زواج القاصرين الذين تتجاوز أعمارهم الـ15 عاماً ذكراً كان أو أنثى.
وحسب الضوابط القانونية فقد اقتصر عقد النكاح بالنسبة لمن أعمارهم بين الـ15 عاماً والـ18 عاماً على المحكمة المختصة، أو من يقوم مقامها وفق الضوابط المعدة بهذا الشأن.
وتشمل الضوابط التي أقرّها مجلس الشورى: موافقة الفتاة والأم، والحصول على تقرير طبّي من لجنة مختصة يؤكد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية للزواج، وألّا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، وأن يكون عقد الزواج عن طريق القاضي المختص، وفق وسائل الإعلام السعودية.
يذكر أن قرارات مجلس الشورى في السعودية هي بمثابة توصيات من حق السلطة التنفيذية الأخذ بها أو رفضها، ولا يعتد بأي قرار يتخذه المجلس إلا في حال صدور أمر ملكي به.
وكان من المقرر أن يقوم مجلس الشورى بمناقشة الضوابط القانونية حول الزواج المبكر في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية طلبت دراسة الموضوع قبل عرضه.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان، إن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه موضوع دراسة الزواج المبكر للفتيات.
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