قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية اليوم الجمعة إن التحالف بدأ عملية الانسحاب من سوريا.
التحالف بقيادة واشنطن يعلن بدء الانسحاب من سوريا
وقال الكولونيل شون رايان إن التحالف "بدأ عملية انسحابنا المدروس من سوريا. حرصا على أمن العمليات، لن نعلن جداول زمنية أو مواقع أو تحركات محددة للقوات".
روسيا تقول إن أمريكا تريد البقاء في سوريا رغم إعلان الانسحاب
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الخارجية الروسية قالت الجمعة إن لديها انطباعا بأن الولايات المتحدة تريد البقاء في سوريا رغم إعلانها سحب جنودها من هناك.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الشهر الماضي على نحو مفاجئ عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا.