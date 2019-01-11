شاهد: فقمات تهاجم مناطق سكنية في كندا

تسببت الثلوج في كندا في ظهور حشود من حيوان الفقمة البرمائي، وطلب عمدة بلدة في كندا المساعدة.

وقال عمدة مدينة روديكتون، ويدعى شيلا فيتزجيرالد لوسائل الإعلام المحلية إن قطيع من فقمات القيثارات انتشر بشكل ملحوظ في المناطق السكنية.

ونفق اثنان من هذا الحيوان الذي يتميز ببشرة لزجة في حادث طريق، وتم رصد ما لا يقل عن 20 منه .

وقد وصل مسؤولو مصلحة مصايد الأسماك والمحيطات (DFO) لمعاينة المنطقة.

وجهت الشرطة الكندية إنذارا للسكان بعدم قتل الثدييات البحرية أو الاقتراب منها أو محاولة اصطيادها بدون المعدات اللازمة.

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