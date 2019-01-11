شاهد: سنجاب يثير هلع الشرطة في مخفر بولاية إيلينوي

وعلى الرغم من صغر حجم السنجاب إلا أن خفة حركته أربكت الشرطي الذي حاول منعه من دخول المخفر.

ويمكن سماع بقية أفراد الشرطة بالمخفر يصرخون حتى فقد الأمل وخرج دون حدوث أيه إصابات.

وسخر حساب المخفر على فيسبوك من عدم قدرة رجال الشرطة على "التعامل مع السنجاب"، مؤكدين أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التدريب.

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