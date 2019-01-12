شاهد: 10 صور حازت على إعجاب المتابعين هذا الأسبوع

10 صور حازت على إعجاب المتابعين هذا الأسبوع، من مختلف أنحاء العالم.

- صورة لقمة جبل ساينتس في سويسرا، حيث يظهر فيها عمال يفتحون أحد الطرق المقطوعة بسبب انهيار الثلوج يوم 11 يناير.

- بطريرك الكنيسة المسكونية يقبل رأس الكنيسة الأرثدوكسية في أوكرانيا، بعد استقلالها عن الكنيسة الروسية يوم 6 يناير.

- الرئيس دونالد ترامب يوجه كلمة للأمريكيين من مكتبه البيضاوي حول المهاجرين والإغلاق المؤقت يوم 8 يناير.

- الكنيس الأول والأقدم في واشنطن في عملية نقل على لوح يتم التحكم فيه عن بعد، ليصبح بجانب المتحف اليهودي، يوم 9 يناير.

- جوائز غولدين غلوب، ويظهر في الصورة جيم بيتش، روجير تايلور، بريان ماي، رامي مالك، غراهام كينغ ومايك ميرز، يوم 6 يناير.

- طفلان نازحان أفغانيان في ملجأهما خلال عاصفة ثلجية في كابول، يوم 10 يناير.

- فلبينيون يحاولون لمس قمة تمثال "بلاك نازارين" في مانيلا، يوم 9 يناير.

- بطاريق خلال حفل ترويجي لمهرجان الثلج السنوي في الصين، يوم 6 يناير.

- لوحة غرافيتي مكتوب عليها "صوت" حيث ستقام انتخابات هي الأولى من نوعها منذ العام 2014 بعد أن سيطر الجيش على السلطة.

- محتجون من حركة السترات الصفراء، يفككون كوخا صغيرا، بالقرب من مطار نانت في فرنسا، يوم 11 يناير.