أعلن عامر محمد إبراهيم رئيس لجنة التحقيق، التي شكلها النائب العام بشأن احتجاجات السودان التي بدأت الشهر الماضي أن عدد القتلى قد ارتفع إلى 24 شخصا. وقدم إبراهيم تقريرا عن أماكن سقوط القتلى موضحا "بلغ عدد القتلى 24 وتوزعوا كالآتي: ثلاثة في ولاية النيل الأبيض وتسعة في القضارف وستة في نهر النيل وثلاثة في الشمالية وثلاثة بأم درمان".
لجنة تقصي حقائق حكومية سودانية تكشف عن ارتفاع عدد القتلى إلى 24 شخصا منذ بداية الاحتجاجات
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وتشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أن عدد قتلى الاحتجاجات 40 على الأقل.
ودفع ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة السيولة النقدية السودانين إلى التظاهر في الشوارع في أنحاء السودان منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث يواجه اقتصاد السودان صعوبة بالغة للتعافي بعدما فقد ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة، منذ أن انفصل الجنوب في عام 2011 آخذا معه معظم حقول النفط.
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