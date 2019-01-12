تحدي "بيرد بوكس" أن تقود سيارتك وأنت معصوب العينين

اصطدمت سيارة تقودها فتاة مُراهِقة وهي مغطاة العينين بأخرى أثناء تنفيذ "تحدي بيرد بوكس" (Bird Box Challenge) على طريق سريع في مدينة لايتون في ولاية يوتا الأمريكية.

ويقوم التحدي الذي انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي على قضاء المشاركين لعدة أنشطة حياتية أثناء تغطية أعينهم في محاكاة لأحداث فيلم "بيرد بوكس" الذي يُضطر أبطاله للسير معصوبي الأعين لتفادي فصيلة من الوحوش تستهدف البشر عبر الاتصال البصري.

وحجبت السائقة (17 عاماً) بصرها بواسطة قبعة سترتها فاصطدمت سيارتها بأخرى قادمة بالاتجاه المعاكس.

وعلى الرغم من الخسائر التي لحقت بالسيارتين إلا أن أحداً لم يصب بأذى.

وناشدت الشرطة المحلية بالمدينة المواطنين بعدم تنفيذ "تحدي بيرد بوكس" خلال قيادتهم للسيارات أو حتى في منازلهم.

وتعجب ترافيس ليمان، وهو شرطي في لايتون، من وقوع مثل تلك الحادثة في الأساس، وقال: "في واقع الأمر أنا في شدة الخجل لأنني مضطر أن أطالب الناس بعدم القيادة وهم معصوبي الأعين، ولكن يبدو أننا يجب أن نذكر بأمر بهذا الوضوح والبداهة".

وعُرض فيلم "بيرد بوكس"، بطولة الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار ساندرا بولوك، على موقع نيتفلكس الذي تعجب سابقاً من انتشار التحدي وطالب مشتركيه بالابتعاد عن هذه التحديات.

وقالت إدارة الموقع: "لا نصدق أنه يجب علينا أن نقول شيء كهذا ولكن نرجوكم ألا تضروا بأنفسكم بهذا التحدي".

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