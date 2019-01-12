بقصة مثيرة للجدل يحتفل تان تان بعيد ميلاده التسعين

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تحتفل شخصية الرسوم المصورة تان تان بعيد ميلادها التسعين هذا العام بشكل مثير للجدل وذلك بعد أن نشر ورثة مبتكر الشخصية البلجيكي إيرجيه نسخة جديدة من قصة "تان تان في الكونغو" وهي عمل يرجع إلى عام 1930 واجه اتهامات بالعنصرية. وكانت مغامرة الصبي الصحفي في الكونغو التي كانت مستعمرة بلجيكية آنذاك من أوائل القصص التي نشرها إيرجيه. وتعيد المؤسسة التي تديرها أرملته نشرها في نسخة رقمية جديدة بالألوان للاحتفال بميلاد تان تان التسعين منذ نشرت أول قصة له في إحدى صحف بروكسل عام 1929.